Jungs, was sind eure Blumen?

ich bin sehr froh, dass ihr das gefragt habt. Bisher dachte ich nämlich, Blumen zu schenken, sei viel zu kitschig. Eine billige Notlösung, wenn einem nichts Persönliches einfällt. Dass ihr euch trotzdem freut, ist gut zu wissen.

Damit zu uns und da gleich vorweg total simpel gesagt: Ihr könnt uns auch einfach so „Herzlichen Glückwunsch“ oder „Das wird schon wieder!“ sagen. Ohne uns dazu etwas schenken zu müssen. Hauptsache, ihr meint es ernst! Außer vielleicht, ihr garniert es mit einem ehrlichen Lächeln – das Geschenk kommt immer an, so cheesy das auch klingt. Bei dem Satz „Du bist echt toll!“ freut sich übrigens garantiert jeder von uns.

Aber gut, wenn ihr uns denn uuuuunbedingt was Materielles schenken wollt... Mein erster Reflex wäre tatsächlich die Antwort „Alkohol“ gewesen. Ihr mögt recht haben, es gibt sicher irgendwo tatsächlich Jungs, die nichts trinken. Und auch bei denen, die es tun, kann man mit einem Alkohol-Geschenk viel falsch machen. Ich zum Beispiel würde mich wahnsinnig über einen feinen Gin freuen, eine Flasche Wodka aber einfach bei der nächsten Gelegenheit weiterverschenken, statt sie zu trinken.

Aber ist das mit Blumen nicht genau so? Hat da nicht auch jeder seinen eigenen Geschmack? Ok ok, man kann den Floristen fragen, wenn man selbst keine Ahnung von Pflanzen hat. Aber der kennt euch und eure individuellen Präferenzen ja auch nicht. Blume ist nicht gleich Blume, genau wie Alkohol nicht gleich Alkohol ist.

Oder konkreter: Ihr Mädchen habt, so kommt es mir zumindest vor, doch eigentlich einen sehr dezidierten Blumen-Geschmack, bei dem man auch noch immer die unterschiedliche Bedeutung unterschiedlicher Gewächse beachten muss. Ich habe früher zum Beispiel gerne Rosen aus dem Garten meiner Eltern verschenkt. Das fand meine Mama nicht so klasse, bei den Empfängerinnen kamen sie sensationell an – Klischee bestätigt. Ich würde aber nie eine Rose an irgendeine flüchtige Bekannte verschenken. Genau wie ich nie eine Lilie verschenken würde, obwohl ich selber sie hübsch finde. Von irgendwo her weiß ich, dass Lilien für Eitelkeit und Prunksucht stehen. Von wegen, man kann nichts falsch machen!

Ach so, bevor ihr euch fragt: Nachdem ich mich nicht daran erinnern könnte, jemals irgendwo Blumen geschenkt bekommen zu haben, habe ich auch mal meine Kumpels gefragt. Keiner von uns hat schon mal einen Strauß bekommen, oder würde sich darüber freuen. Allgemeiner Konsens: „Verwelkt doch nach spätestens zwei Tagen eh.“

Dann lieber Geschenke, die länger halten als abgeschnittene Pflanzen oder eine Flasche destilliertes Irgendwas. Ich persönlich freue mich immer am meisten über: etwas wirklich Persönliches. Hundert Punkte gibt’s von mir für einen handgeschriebenen Brief. Muss nicht mit Füller und kann auf verknittertem Karo-Papier sein. Hauptsache ein paar Zeilen, für die sich der Verfasser ein paar Momente Zeit genommen und Gedanken gemacht hat. Klingt ja eigentlich auch total simpel, hat aber hohen Wert, so ein Blatt, auf dem mehr als nur „Herzlichen Glückwunsch“, „Du bist echt toll!“ oder „Das wird schon wieder!“ steht. Muss nicht viel sein. Eine oder mehre gemeinsame Erinnerungen. Oder so.

Dazu ein aufmunterndes Wort, wenn etwas schon wieder werden soll, ein Grund, warum man echt toll ist oder ein paar zusätzliche Wörter zum Glückwunsch. Sowas kann man aufheben und bei Bedarf immer wieder lesen, sich erinnern und daran erfreuen – und einen immer wiederkehrenden Ego-Boost rausziehen. Wie oft bekommt man heutzutage schließlich schon was per Hand geschrieben und nicht bei Whatsapp oder als SMS?

Ihr merkt: Briefe, dauerhafte Wirkung ohne Risiko.

Eure Jungs