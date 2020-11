Männer, nervt es euch, wenn ihr nach eurem Orgasmus weitermachen müsst?

Bitte erklären: Was fällt euch daran so schwer? Warum macht ihr so selten Gebrauch von euren Händen um bei uns nachzuhelfen? Und überhaupt: Wie verläuft eure sexuelle Kompromissbereitschaftsbiographie eigentlich konkret? Ändert sich da beim Älterwerden was, macht es einen Unterschied, ob es die eigene Freundin ist oder nur ein One-Night-Stand? Sind wir Frauen am Ende doch die empathischeren Wesen und nirgends wird es so deutlich wie im Bett?