Jungs, wie wichtig sind euch Pornos wirklich?

Liebe Jungs,

„ach, ne! Ich gucke sowas gar nicht so oft!“ Wenn wir euch auf euren Pornokonsum ansprechen, fallen die Antworten meist recht ähnlich aus. Nämlich so, als wären euch mehr oder weniger schmutzige Sexfilme ziemlich fremd. Komisch, denn Pornoseiten gehören laut einer Studie zu den meistbesuchten Websites in Deutschland. Und man braucht nun wirklich keinen VWL-Master, um sich zu erklären, dass es dieses riesige Angebot ohne die dazugehörige Nachfrage nicht geben würde. Scheint, als wäre es wie mit Trash-Fernsehshows auf Privatsendern: Jeder guckt sie, keiner gibt es zu.

Oder ist das nur vor uns Mädchen so? Möglicherweise sind Pornos ja in Männerrunden oder unter guten Freunden Thema Nummer eins. Man gibt sich Tipps, tauscht bewährte Links aus und diskutiert über Vor- und Nachteile gewisser Filmgenres. Prahlt ihr vor euren Kumpels vielleicht sogar stolz damit, am Wochenende nächtelang Sexfilme geschaut zu haben, wie andere mit dem Binge Watching von Game of Thrones? Na gut, jenseits des 25. Lebensjahrs steigt die Zahl der Jungs, die zugeben, einschlägige Seiten zu kennen, zumindest gefühlt. Dass man ab und an Pornos guckt, wird für euch also scheinbar irgendwie „normaler“ und weniger peinlich. Doch so richtig einordnen können wir die Relevanz der Pornos für euch dann immer noch nicht.