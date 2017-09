Jungs, wollt ihr auch eine Body-Positivity-Bewegung?

Das ist seltsam. Denn wir Mädchen sind diesbezüglich ja ziemlich offen. Wir fragen euch, ob unsere Brüste zu klein oder zu gross sind. Uns die neue Haarfarbe oder das bestellte Kleid steht. Ihr gebt meistens sehr ausweichende Antworten. Schließlich möchtet ihr keine Krise auslösen – oder findet uns ehrlich toll.

Bei anderen Mädchen funktionieren wir übrigens ähnlich. Kneift sich eine Freundin nach dem zweiten Teller Pasta unglücklich in den Bauch, so rufen wir: „Ach was, du siehst doch super aus!“ Tritt eine verunsichert aus der Umkleidekabine, loben wir das Outfit. Will sich eine andere ihre Orangenhaut wegmassieren, so klären wir auf: „Das haben sogar Models.“ Wir wollen nicht, dass sich ein Mädchen allzu grosse Sorgen über Dellen oder Gewicht macht. Sich hässlich fühlt, obwohl es hübsch ist.