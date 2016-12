Jungs, warum wollt ihr süße Chaoten sein?

Liebe Mädchen,

wie’s der Zufall will, habe ich eben erst einen Text redigiert, den eine freie Autorin für uns geschrieben hat. Der Text erscheint erst kommende Woche, aber man wird es mir nicht übelnehmen, wenn ich schon ein bisschen spoilere und verrate, dass es darum gehen wird, in welchen Situationen sich Menschen in Menschen verknallt haben. Der Text beginnt so:

„Einer hat mal eine Tanne ausgerissen, auf dem Nachhauseweg von einer Bar, und sie dann auf seiner Schulter mit in die Tram genommen. Seine WG brauchte schließlich noch einen Weihnachtsbaum.“

Und jetzt frage ich euch: Wie, bitte, soll man sich denn in so einen Typen nicht ein bisschen verknallen?!

Und weil mir das so unfassbar offensichtlich erscheint, verstehe ich eure Frage quasi nicht. Denn natürlich ging es bei all den Straßenschildern, Baustellenleuchten, Schnapsflaschen und Mercedes-Sternen schon immer irgendwie um euch. Mittelbar zumindest. Natürlich wollten wir coole Hunde sein. Vor euch. Und wenn nicht direkt vor euch, dann halt vor den Jungs. Und vor uns selbst. Und spätestens mit dem Selbstverständnis aus alldem dann eben doch wieder vor euch.

Und natürlich hat das auf eine dummdreiste Art auch funktioniert damals. Mittelbar zumindest.

Und natürlich geht es darum auch später noch. Weil es auch da noch funktioniert. Da zwar garantiert nur noch mittelbar – aber immerhin. Der Mechanismus dahinter lautet: „Auffallen durch Außeralltägliches“. Und er ist erstens sehr mächtig, und ihm liegt zweitens ein wohl etwas unsympathisches Rollenverständnis zugrunde, das aber – zumindest nach privater Empirie – noch relativ eindeutig ist: Man benutzt das Wort „erobern“ bei Liebesdingen ja nicht mehr sehr gerne, aber ein bisschen trifft es eben schon noch das, was da passiert. Ich zumindest finde: Wir müssen noch hart arbeiten, um euch überhaupt aufzufallen. Und noch etwas härter, um euch dann auch zu gefallen. Und ab da müssen wir uns dann alle ungefähr gleich anstrengen, damit wir zusammenkommen und zusammenbleiben.

„Auffallen durch Außeralltägliches“ ist aber bis dahin relativ häufig unsere „weapon of choice“. Es hilft uns in jungen Jahren bei der ersten Hürde. Wir werden wahrgenommen. Wir überraschen. Nicht unbedingt positiv, schon klar. Aber fürs Erste reicht es. Und dass wir auch ganz normal sein können – mit Pärchenabenden irgendwann und auch vor Tante Erika noch später –, das können wir dann im Nachfassen zeigen. Und dann seid ihr positiv überrascht. Und zweimal überrascht ist ja quasi einmal verliebt.

Und eigentlich – und mich wundert ehrlich gesagt, dass euch das echt nicht bewusst ist – ist die Logik später doch noch sehr ähnlich. Nur unter minimal geänderten Vorzeichen. Ihr wisst irgendwann, wahrscheinlich sogar schon etwas länger, dass wir ziemlich normal sein können (die meisten Menschen sind das schließlich, qua Definition). Die befreundeten Pärchen wissen es. Tante Erika weiß es.

Und weil auf diese ganze Normalität eigentlich nur noch erst ein Skoda und dann ein Volvo (verschärfte Variante: Sharan) folgen kann, dann regelmäßige Brettspieleabende mit den Freunden und am Ende dann ein Urlaub mit Tante Erika, braucht es hin und wieder, und dann aber auch sehr dringend: Außeralltägliches. Wegen Auffallen. Und wegen Kampf gegen die Frühvergreisung.

Weil: Wenn es denn stimmt, dass wir in jüngeren Jahren quasi alles tun, um euch zu gefallen, dann gilt das später bestimmt auch noch. Mit einem kleinen Zusatz. Einer zweiten Motivation: den Kampf gegen allzu frühes Altern – im Kopf und im Leben. Was mittelbar aber eigentlich auch wieder heißt, dass wir das für euch tun. Um ein bisschen aufregend zu bleiben. Ein bisschen weniger Skoda.