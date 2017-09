"Ich träume von der AfD im Bundestag"

Mein Trance-Zustand lässt sich ungefähr so beschreiben: Ich bin gefangen in einem Einheitsbrei aus First-World-Problemen, latentem Schlafmangel, dem Druck, sinnvolle Dinge zu tun und einer um sich greifenden, nicht benennbaren und mich doch immer begleitenden Angst, die sich erbarmungslos in mich hineinfrisst. Wir alle haben Angst: Die Jungen haben Angst vor unbefristeten Arbeitsverträgen, davor, dass es uns einmal nicht so gut gehen wird wie unseren Eltern oder davor, dass wir zu viel am Smartphone hängen und zu wenig lesen. Die Älteren haben Angst vor Altersarmut und davor, dass die jüngere Generation zu viel am Smartphone hängt, keine Kinder mehr kriegt und sie später nicht versorgen kann.

Es ist diese Angst, die mehr als alle andere Gefühle den Wahlkampf dominiert und in unseren Alltag eingreift, auch in meinen: Kann ich abends noch alleine joggen gehen? Gibt es bald die nächste Weltwirtschaftskrise? Fängt Trump einen Atomkrieg an? Richtet sich die Menschheit bald selbst zugrunde? Es ist so absurd, auf der einen Seite zu versuchen, weniger Zucker zu konsumieren oder aluminiumfreies Deo zu benutzen, und gleichzeitig die unterschwellige Sorge um die Apokalypse in sich zu tragen. Und manchmal auch ein bisschen die Hoffnung auf die Apokalypse. Ein heftiges, schnelles und schmerzfreies Ende.