Der Urlaub, der nie war

Damals, in den Neunzigern, als noch nicht jeder durch die Weltgeschichte reisen konnte, war mein Italien eine Rarität. Mein Publikum erwartete eine Geschichte, die ihren grauen Schulalltag durchbrach. Wie hätte ich sie enttäuschen können? Ich begann also zu erzählen, erfand mein eigenes Italien. Natürlich war ich da gewesen, meine detaillierten Ausführungen ließen keinen Zweifel: Ich fluchte über die muffige Hitze in Mailand, lachte über den Verkehr in Rom, in dem eine rote Ampel nicht mehr als ein Farbenspiel war, tauchte meinen Kopf im azurblauen Meer von Messina unter und spielte in den Gassen von Palermo mit räudigen Straßenkindern.

Die Klasse grölte, es war klar, wer diesen Wettbewerb gewonnen hatte. Von Sabrinas Ostsee brauchen wir gar nicht erst anzufangen, die war damals schon scheiße. Auch Erkans Istanbul war ein Witz. Das Wetter war nicht mehr als „schön“ gewesen, das Meer einfach nur „toll“ und ihm war es schlicht „sehr gut“ ergangen. Das war ein Albtraum von einem Urlaub, kein menschliches Drama hatte sich ereignet, kein Pfennig Schutzgeld war aus seiner Tasche in die eines türkischen Oligarchen geflossen; nicht mal ein wildes Katzenbaby hatte er im Garten seiner Großmutter hochgezogen. Im Gegensatz zu meinen Widersachern bekam ich eine glatte Eins.

Knapp jeder vierte Deutsche redet sich seinen Urlaub im Nachhinein schöner

Karl May hat ein Abenteuer im Wilden Westen und Orient nach dem anderen erfunden, dabei trat er seine erste große Auslandsreise erst mit Ende 50 an. 2011 war im Zuge einer Studie von lastminute.de herausgekommen, dass knapp jeder vierte Deutsche im Nachhinein seinen Urlaub vor anderen schöner redet, als er tatsächlich war. Ich übertreibe nicht, wenn ich hier und heute gestehe, dass ich in meinen dreißig Lebensjahren keinen besseren Urlaub als jenen erfundenen erlebt habe. Dabei bin ich wochenlang durch Kuba gelaufen, bin mit der Transsibirischen Eisenbahn in das winterliche Irkutsk eingefahren, habe Europas demokratische Abkehr im sowjetischen Transnistrien erlebt. Aber das Italien, das ich mir im Sommer 1996 vor aller Augen zusammengesponnen habe, hinterließ eine Sehnsucht in mir, die ich bis heute nicht stillen konnte.

Denn in diesem Jahr gab es einfach keine echten Erfahrungen, die meine Hoffnungen hätten enttäuschen können. Vielleicht neigen wir Deutschen deshalb zu Übertreibungen: Wir wollen uns der vermeintlich schönsten Zeit des Jahres nicht selbst berauben. Zu viel hängt an diesen Tagen der Entspannung, an den Wochen des Abschaltens. Sodass es am Ende manchmal besser gewesen wäre, zu Hause zu bleiben. Aber Abschalten alleine ist halt keine gute Geschichte.

Damals als Kind, mit ausgeprägtem Hang zur Selbstdarstellung, war es mir unmöglich das Urlaubsversagen meines Vaters vor aller Ohren auszubreiten. Heute aber wirft diese kindliche Lügengeschichte tiefe Fragen in mir auf: Ist die Illusion einer Reise intensiver, als das wirkliche Erleben? So wie Erinnerungen stets schillernder erscheinen, als die gefühlte, unmittelbare Gegenwart? Lässt uns die Aussicht auf zukünftige Urlaube vielleicht sogar innerlich stagnieren, gerade in Zeiten, in der wir scheinbar ständig unterwegs sind – weil ein Leben voller Möglichkeiten eben auch unweigerlich in Entscheidungsunfähigkeit mündet? Mir scheint, wir alle sind für immer in unserem eigenen, perfekten Italien gefangen. Nie wird es einen Urlaub, gar ein Leben für uns geben, auf das wir uns mit ganzem Herzen einlassen können.

Nach diesem ersten Schultag hatte ich Albträume, ich flehte meinen Vater an, nicht zum Elternsprechtag zu gehen. Ich hatte Angst, dass meine Lüge auffliegen würde, dass ich die Schule oder gar den Ort verlassen müsste. Aber ich war mir stets im Klaren, dass es – wäre es wirklich zu diesem gezwungenen Austritt aus der Gesellschaft gekommen – einen Ort auf der Welt gab, der mich aufgenommen hätte. Ich wäre nach Italien gegangen.

Mehr (wahre) Reisegeschichten: