Warum ich mein Herz an Floskeln verloren habe

Phrasen wurden auch nicht immer als negativ angesehen – ganz im Gegenteil. Das Wort „Floskel“ kommt ursprünglich vom lateinischen „flosculus“, was übersetzt „Blümchen“ bedeutet und eine rhetorische Ausschmückung bezeichnet. In der Antike waren Floskeln sogar eine Art Redenskunst, bei der eine Situation in einem knappen Satz zusammengefasst wurde. Der Sinnspruch musste nicht nur treffend formuliert, sondern auch noch auf viele Situationen anwendbar sein. Tacheles gesprochen: Floskeln waren Kunst. Ohne die Dozenten, die eiskalt jede Floskel in meinen Abgaben durchstrichen haben, auf den Schlips treten zu wollen, aber: Ihr habt mein Kunstwerk zerstört.

Ohne Phrasen würden wir als unhöflich empfunden werden

Phrasen sind also nicht generell schlechtes Deutsch, nur sollte man sie in Maßen genießen. Sonst droht die Gefahr, dass der Verwender mehr schlecht als recht ernst genommen wird. Überhaupt ist man ganz schön baff, wenn man sich überlegt, wie sehr wir Phrasen in unserem Leben bereits integriert haben – und wie unhöflich wir ohne sie wirken würden. Keine Rede braucht einen Anfang mit „Meine Damen und Herren, lieber Herr X, liebe Frau Y.“ Dennoch erwartet wir es vom Redner. Niemand möchte, dass jemand einfach in seinen wissenschaftlichen Vortrag reinspringt ohne eine kleine Begrüßung vorab. Und niemand möchte auf das Niesen eines anderen mit Schweigen antworten, obwohl „Gesundheit!“ laut Knigge schon lange nicht mehr angebracht ist. Ich würde es auch nie wagen, ein Bewerbungsschreiben ohne „Herzliche Grüße“ darunter loszuschicken. Phrasen sind also nicht nur Kunst, sondern sichern auch unser gesellschaftliches Ansehen – ohne zu dick auftragen zu wollen.

An dieser Stelle muss ich zugeben: Floskeln sollte man vielleicht nicht immer wortwörtlich nehmen. Sobald man diese nämlich genauer betrachtet, kann es passieren, dass sie gar nicht mehr so logisch klingen – obwohl sie durchaus Sinn ergeben, wenn man sich mit der Herkunft der Phrase auseinandersetzt. Der Ausdruck „ jemand hat Tomaten auf den Augen“ bezeichnet nämlich ursprünglich die verquollenen und roten Augen nach dem Schlafen. Die Floskel meint damit, dass man etwas nicht sieht, das andere sehen, weil man nur einen verschwommen Blick hat. Also sind Phrasen eben doch keine inhaltslosen Ausdrücke ­– sie ergeben durchaus Sinn, wenn man sich nur etwas mit ihnen auseinander setzt. Zeit, die Tomaten von den Augen zu nehmen und Floskeln wieder so zu würdigen, wie sie es verdienen.

