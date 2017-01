Wer zahlt, wenn einer deutlich mehr Geld hat als seine Freunde?

Und das alles, während du für den Mindestlohn schmutzige Teller in unterirdische Industriespülmaschinen einsortierst, 20 Stunden die Woche, und es trotzdem immer wieder knapp wird am Monatsende. Das ist ungerecht, da sind sich auch alle einig. Aber: Wenn der reiche Freund ein Bier von der Theke mitbringt und deine Münzen auf dem Tisch mit einem “Passt schon” zu dir zurückschiebt, dann hinterlässt das trotzdem ein grummliges Gefühl in der Magengrube. Vielleicht nicht beim ersten und auch nicht beim zweiten Mal, aber ganz, ganz sicher beim fünften Bier auf Kosten des anderen.

Dahinter steckt der Gedanke, dass Fairness bedeutet, dass alle gleich viel bezahlen. Aber das ist ein Irrglaube. Woher bloß kommt dieser Quatsch? Warum ignoriert man, dass alle gleich tief in ihren Geldbeutel greifen sollen, wenn die Voraussetzungen in ihren Geldbeuteln doch total unterschiedlich sein können? Woher plötzlich dieses Bedürfnis, die nächste Runde auszugeben, nachdem der reiche Freund gezahlt hat, obwohl das Geld eigentlich für die Mensa am nächsten Tag eingeplant war?

Es ist ein Trugschluss zu glauben, ausgeglichenes Zahlen hätte irgendetwas mit Gerechtigkeit zu tun. Aus dem einfachen Grund, dass weder reiche Eltern noch die kinderlose Tante aus Schleswig-Holstein noch die unterschiedliche Bezahlung irgendetwas mit Gerechtigkeit zu tun haben. Wir müssen uns nichts vormachen: Finanzielle Gleichberechtigung lässt sich nicht abends bei ein paar Bier in der Kneipe herzaubern. Wenn du vier Bier zahlst und dein Kumpel vier Bier, dann kannst du eben zwei Tage nur noch Instantnudeln essen – dein Kumpel kann von dem Geldschein, den er nachmittags zufällig in seiner Manteltasche gefunden hat, auch noch für seine ganze WG Pizza bestellen.