Wo bitte geht’s hier zum Atom-Endlager?

Bevor das Gremium an einem Sonntag Anfang Juli in Berlin zu seiner bisher siebten Sitzung zusammenkommt, sitzt Jorina vor einem Café in der Nähe des Reichstagsufers in der Sonne, trinkt einen grünen Tee und spricht so bedacht und distanziert über ihre Aufgabe, als hätte sie Angst, etwas Falsches zu sagen. Sie verwendet häufig "man" statt "ich" oder fragt sich selbst laut: "Mh, wie sage ich das am besten?" Jorina, gebürtige Hamburgerin, erfüllt auf den ersten Blick drei nordische Klischees auf einmal: blonde Haare, blaue Augen und insgesamt eher kühl.

An einem Nachmittag im vergangenen September war Jorina gerade auf dem Heimweg von der Uni, als ihr Handy klingelte. Unbekannte Nummer. Am anderen Ende war ein Mitarbeiter des Centrums für Empirische Studien der Uni Bamberg. Ob sie sich vorstellen könne, in einem Gremium zur Endlagersuche mitzuwirken? Jorina fand die Anfrage interessant. Verantwortungsvoller Umgang mit Atommüll, dachte sie, das ist doch ein wichtigtes Thema – obwohl sie so gut wie nichts darüber wusste. "Nur Gorleben war mir ein Begriff, weil es ja auch nicht weit von Hamburg weg ist", sagt sie. "Aber wann hat man schon mal die Chance, bei so etwas mitzuwirken?" Sie meldete sich für das "Bürgerforum der jungen Generation" in Kassel an. Bei fünf Foren in ganz Deutschland wurden insgesamt 123 Teilnehmer von Experten über die Endlagersuche informiert und wählten anschließend 30 Teilnehmer in das sogenannte "Beratungsnetzwerk". Das Netzwerk wählte dann Anfang November die drei Bürgervertreter. "Vier Wochen später war schon das erste Treffen. Dazwischen war gerade mal genug Zeit, um das alles zu realisieren", sagt Jorina. Ein bisschen stolz könnte sie jetzt schon sein. Immerhin standen am Anfang 70.000 Anrufe an zufällig generierte Telefonnummern – und am Ende nur noch drei Personen. "Stolz…? Nee, das trifft es nicht so richtig", sagt Jorina und lächelt verlegen. "Ich dachte eher: Jetzt hast du diese Verantwortung."

Die meisten in ihrem Alter wollten diese Verantwortung nicht übernehmen: Von den 16- bis 27-Jährigen waren bei der Telefonumfrage deutlich weniger am NBG interessiert als in allen anderen Altersgruppen. Und das, obwohl fast die Hälfte der Anrufe an Mobilfunknummern gingen, um gerade auch junge Menschen zu erreichen. Von den 89, die wie Jorina ihr Interesse bekundeten, haben sich am Ende nur 19 zum Bürgerforum angemeldet, also nicht mal ein Fünftel – im Schnitt aller Altersgruppen lag die Anmeldequote bei 28 Prozent. Besonders auffällig ist, wie zurückhaltend die jungen Frauen waren: Das Forum der jungen Generation bestand aus 15 Männern und vier Frauen.

Vielleicht ist es die zeitliche Dimension, die junge Menschen abschreckt. Bis 2031 soll das Endlager gefunden werden, gebaut und in Betrieb genommen ist es dann noch längst nicht. "Das ist ziemlich abstrakt. In meinem Alter sind ja schon drei Jahre eine lange Zeit", sagt Jorina. So lang ist ihre Amtsperiode, zwei Mal kann sie wiederberufen werden. Selbst wenn sie das voll ausschöpft, steht danach womöglich immer noch nicht fest, wo der Müll hinkommt. Und bei diesem Thema kommen ja noch weitere, wirklich gar nicht mehr fassbare Zeitspannen hinzu: Die Halbwertszeiten einiger Atommüll-Bestandteile betragen zwar überschaubare zehn oder 30 Jahre, andere hingegen viereinhalb Milliarden (Uran) oder sieben Quadrillionen Jahre (Tellur). Das ist eine Sieben mit 24 Nullen.

Trotz dieser Zukunftsdimension fühlt sich das Thema für viele gleichzeitig nach Vergangenheit an. Wer noch zur Schule ging, als der Atomausstieg 2011 beschlossen wurde, für den ist Atomkraft und -müll etwas, gegen das sich vielleicht die eigenen Eltern in ihrer Jugend engagiert haben. Mitbestimmen, selbstwirksam werden, das spielt sich heute eher in anderen Bereichen ab: im Rahmen einer Flüchtlingspatenschaft, bei der Nachhilfestunde oder beim Fußballtraining, bei Stadtläufen für einen guten Zweck, einem Freiwilligendienst im Ausland oder einer Müllsammelaktion in der Heimatstadt. Bei irgendwas Konkretem eben, mit zeitnahem, spürbarem Ergebnis.

Jorinas Engagement hingegen bestand in den letzten Monaten zum Beispiel darin, eine Menge Abkürzungen zu lernen – HEU, BfE, BGE, BGR, FRM II. Darin, nach jeder Sitzung einen großen Stapel Unterlagen zu wälzen. Jeden Tag nach der Uni E-Mails zu lesen und zu beantworten. Zwei Gutachten zum Standort-Gesetz durchzuarbeiten und zu verstehen, das eine 50, das andere mehr als 150 Seiten lang. Sich per Skype mit den anderen Bürgervertretern zu besprechen. An Presseterminen und Diskussionsveranstaltungen teilzunehmen. Der Weg zur Mitbestimmung führt sie durch ein unübersichtliches Dickicht aus bürokratischem Kleinklein und physikalischem und geologischem Großgroß.

Die Sitzungen selbst sind entsprechend sperrig. Sie sind öffentlich, aber viel Öffentlichkeit ist an diesem Sonntag nicht da: nur zwei Zuhörer sind in den Besprechungsraum des Deutschen Naturschutzrings gekommen. Dort sitzen die NBG-Mitglieder am langen Konferenztisch auf grau gepolsterten Stühlen, umgeben von leeren Whiteboards, einer leeren, roten Pinnwand und Kaffeekannen. Klaus Töpfer eröffnet die Sitzung in jovialem Ton. Jorina sitzt mit gefalteten Händen links neben ihm und ist sehr still. Sie bleibt es, als beschlossen wird, verschiedene Gutachten – über Abfälle des Forschungsreaktors in Garching oder die aktuelle Situation der Zwischenlager – einzuholen. Sie bleibt es auch, als die Diskussion sich der Frage zuwendet, die das NBG derzeit noch sehr häufig beschäftigt: Was ist ihr Selbstverständnis? Wie wollen sie arbeiten? Wie soll das "Beratungsnetzwerk", das die Bürgervertreter gewählt hat, einbezogen werden? Bürgervertreter Hendrik Lambrecht, der im Gegensatz zu Jorina sehr entspannt und mit im Nacken verschränkten Händen auf seinem Stuhl sitzt, fasst das so zusammen: "Gestern war ich bei unserem Gemeindefest und alle fragen mich: Wo kommt denn der Müll jetzt hin? Und ich muss sagen: Tschuldigung, darüber haben wir bisher noch nicht geredet. Wir müssen noch klären, wie die Bürgerbeteiligung funktionieren soll und ob sie sinnvoll ist."