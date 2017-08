Vergesst Normcore, hier kommt Gorpcore!

Gute Nachrichten für all jene, die säckeweise alte Regenjacken, Fleece-Pullis und andere Mistklamotten von früher auf dem Speicher liegen haben: Ist jetzt wieder in. Denn nach Normcore, dem modischen Bekenntnis zu Einfachheit und Understatement, gibt es jetzt Gorpcore – von „good old raisins and peanuts“, ein Spruch aus der Outdoor-Szene.