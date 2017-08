Einhörner sind böse, weg damit!

Heute gibt es „Einhornkotze“ (rosa Smoothies), Einhorn-Prosecco und Einhorn-Bier, Einhorn-Kondome und Einhorn-Dildos (okay, da steckt wenigstens ein halber Gag dahinter), Einhorn-Klamotten von Zalando, Einhorn-Eis (eigentlich Einhorn-Kot, weil die ja nur Süßigkeiten kacken, haha) und Einhorn-Klopapier mit Zuckerwatte-Duft. Ich meine, Klopapier! Habt ihr denn keinerlei Selbstachtung, Einhornfreaks?

Das Einhorn ist der kleine Prinz unter den Tieren

Man kann riesige aufblasbare Einhörner kaufen und Kindern oder Berufsjugendlichen schenken, die dann mit einem hohen „Oooohhh, ein Einhorn“ reinspringen, bis die Luft raus ist. Und über allem prangt der Spruch: „Always be yourself. Unless you can be a unicorn. Then always be a unicorn.“ Das Einhorn ist der kleine Prinz unter den Tieren. Es kann endlos mit banalsten „Lebensweisheiten“ aufgeladen werden. Es mag alle und jeden, denn es sieht nur mit dem Herzen gut, logisch, mit einem Horn zwischen den Augen ist die Sicht eben eingeschränkt.

Damit ist das Einhorn das fadeste Fabelwesen ever. Seit jeher war es angetreten für das Gute, Sanfte, Friedliche. In antiken Mythen, der Bibel, mittelalterlichen Sagen – überall trabte das Einhorn am Rande vorbei und tat niemandem weh. 1981 erlangte es kurze Berühmtheit in einem Emo-Zeichentrick namens „Das letzte Einhorn“. Danach geriet es in selige Vergessenheit. Bis es vor einigen Jahren von einer unheilvollen Allianz aus Nerds und Kaufleuten aus seinem magischen Wald gezerrt, einmal durch den Fleischwolf gedreht und als „Bummeleinhorn“ auf Tassen gedruckt, auf T-Shirts gepresst und in unser kollektives Gedächtnis monetarisiert wurde.

Das Einhorn ist also in wenigen Jahren vom Symbol für das Gute, für Toleranz und bunte Vielfalt zum Symbol für knallharten Kitschkapitalismus geworden. Und für eine Infantilisierung des öffentlichen Raumes. Erwachsene, die mit Einhörner knuddeln, wollen zurück in den Mutterleib. Süß, weich, kuschelig, also ohne jede aua-machende Ecke und Kante soll die Welt sein. Man muss kein Kultursnob sein, um darin den Eskapismus vor einer kalten, subjektiv immer gefährlicheren Zeit zu erkennen. Und man braucht kein Kommunist zu sein, um zu erkennen, dass diese Flucht die armen Irren genau in jene Wachstumslogik treibt, die erst Schuld ist an ihrer Misere.