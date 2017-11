Die Antilopen Gang covert AnnenMayKantereit

Eine Band geht auf Tour und denkt sich etwas besonders Lustiges aus, um vorab ein wenig die Promo-Mühle anzuschmeißen – klingt erst mal schrecklich. Halt, nein, jetzt nicht weiterklicken, denn: Es gibt eine Band, die folgt genau dieser Strategie, und am Ende kommt tatsächlich etwas sehr Lustiges dabei raus. Es ist die Antilopen Gang.

Deren Idee geht so: Sie covern Lieder, die stilistisch denkbar weit von ihrer eigenen Musik entfernt liegen. In die Texte packen sie dabei kleine Tourhinweise. Die ersten beiden Stücke, die sie so veröffentlicht haben: Flers „Unterwegs“ und „Die Fotzen sind wieder da“ von SXTN.