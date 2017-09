Neonazis deuten neuen Taylor-Swift-Song um

Taylor Swift wollte mit ihrem neuen Song "Look What You Made Me Do" mit ihren Gegnern abrechnen, die sie anscheinened für den Beschmutzung ihres guten Rufs verantwortlich macht. Im Video zum Song steht so auf einem Grabstein: "Here Lies Taylor Swift's Reputation", auch das neue Album heißt "Reputation".

Dass gerade der Song, der also eigentlich beklagen soll, dass andere ihr bestimmte Eigenschaften andichten, nun der ist, der ihren Ruf vielleicht am heftigsten gefährden kann – damit hat die Sängerin wahrscheinlich nicht gerechnet.

US-Neonazis erkennen in dem Song nämlich weniger eine persönliche Abrechnung mit Swifts Kollegen, als eine Hymne für ihre rechte Bewegung. Im Netz teilen die Rechten deshalb ihre eigenen Interpretationen des Textes, um die Sängerin als rechte Ikone zu stilisieren – vor allem im Subreddit "The_Donald", der seit der Nominierung Trumps zu einem der größten und aktivsten Foren der Konservativen und Rechten in den USA gewachsen ist.