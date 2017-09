An der Kopenhagener Universität gibt es jetzt ein Seminar über Beyoncé

Was können wir von Beyoncé denn über die Welt lernen?

Durch sie können wir unter Feminismus mehr verstehen als nur einen theoretischen Diskurs. Ich hoffe, dass wir dadurch darüber diskutieren, was Feminismus eigentlich ist. Dass wir uns fragen, wie wir uns in unserer Welt verhalten, außerhalb des Seminarraums, außerhalb der Universität. Ich glaube, in Europa ist es gerade heute wichtig, sich Gedanken zu machen, wie wir mit kulturellen Unterschieden umgehen. Vielleicht können wir durch Beyoncés Musik über unsere Gesellschaft nachdenken und darüber, wie wir zum Beispiel mit Immigranten umgehen. Das hoffe ich zumindest.