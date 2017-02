Trump-Pause gefällig? Mit diesem Tool filterst du US-Politik aus deiner Timeline

Noch keine zwei Wochen ist die Präsidentschaft von Donald Trump alt, und schon sorgt seine Regierung fast täglich für neue Skandale. Trumps Dekrete, Tweets und Pressesprecher-Ansagen haben dabei stets eins gemeinsam - sie ziehen so gut wie immer und völlig zu Recht einen medialen Aufschrei nach sich. Dieser findet sich dann wiederum in unseren Timelines wieder inklusive der darauf folgenden Demonstrationen, Statements von Seiten der internationalen (Politik-)Prominenz, weiteren Tweets..

Vor lauter Trump-Horrormeldungen kommen wir dadurch kaum noch dazu, uns mit anderen, unwichtigen Dingen ("Was hat meine Freundin zu Mittag gegessen?") oder aber auch ähnlich wichtigen Dinge ("Was war noch mal mit Aleppo?") zu beschäftigen. Und, so ignorant das auch zunächst klingen mag: Ab und zu muss es einfach möglich sein, nicht an Trump denken zu müssen.