Sie, Kollegah und Roger rappen mit Dende zu seinen alten Beats von „Es geht mir gut“ und „Hand aufs Herz“, sie feiern den inzwischen 42-Jährigen, der eigentlich Daniel Ebel heißt. Bürger Lars Dietrich, Olli P, Nana und Böhmermann covern „Stumpf ist Trumpf“, Böhmermann rappt plötzlich alleine – gar nicht so schlecht vom Flow her und mit Zeilen wie: „Wenn ich reime, wird’s ‘ne Staatsaffäre“ – und es fühlt sich wieder an wie früher, als Deutschrap noch nicht aus aneinandergereihten Beischlaf-Aufforderungen mit irgendwelchen Müttern bestand.

Aber, das weiß ja jeder, alles hat ein Dende. Und so stehen sie alle am Ende der Show auf der Bühne, liegen sich in den Armen und Dendemann rappt zum letzten Mal seinen Neo Magazin Royale Jingle. Die nächste Show wird dann Anfang Februar ausgestrahlt. Ohne ihren musikalischen Bessermacher. Wann denn nun tatsächlich dessen Album erscheint? Unklar. „Aber David Bowie, Lemmy, ... Die sind alle gestorben, damit du nächstes Jahr dein Album rausbringen kannst“, sagt Böhmermann. „No pressure, Dende.“