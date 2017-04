Mutter schickt SMS an die Tochter versehentlich einem Fremden

Eigentlich ging es der Mutter nur um drei Dinge: Milch, Truthahnfleisch und Schinken. Als sie ihre Tochter per SMS bittet, das Essen auf dem Heimweg zu kaufen, vertippt sie sich aber – und schickt die Nachricht an einen fremden, 35-jährigen Mann aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Der weist sie zwar mehrere Male auf das Missverständnis hin, nur: Die Mutter glaubt ihm nicht. Die Tochter will sich drücken, hat keine Lust einzukaufen, irgendsowas muss es sein, scheint die Frau zu denken.