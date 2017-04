Emojis sind die neuen Wasserspeier

Das Gebäude steht in Amersfoort in Holland und soll ein Wohnungskomplex werden, in dessen Erdgeschoss Platz für Geschäfte ist. Architekt Changiz Tehrani wollte mit dem Gebäude allerdings auch etwas schaffen, das sich später leicht der Zeit, in der es gebaut wurde, zuordnen lässt, wie er dem amerikanischen Technikportal The Verge erklärt. Etwas, das auch den jungen Menschen gefällt. Und was schreit gerade zu „Millennials", wenn nicht Emojis?

So wurden 22 weiße Beton Gesichts-Emojis beim Bau verwendet und sind nun auf der einen Seite des Gebäudes zu sehen.