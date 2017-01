Der Mann, der mit dem Hai kuschelt

Rick Anderson ist sehr erfahren unter Wasser: Er taucht seit 27 Jahren und betreibt eine eigene Tauchschule. Er weiß also ganz genau, wie man mit diesen außergewöhnlichen Lebewesen umgeht: „Ich hab mich ihr vorsichtig genähert, um sie nicht zu erschrecken, und sie dann vorsichtig berührt. Als sie sich einmal an mich gewöhnt hatte, konnte ich sie in meiner Hand halten und beruhigend durch meinen Tauchregulator mit ihr sprechen.“