"Identitäre blockieren Zugang zum Gemüsefach"

"In diesen Minuten besetzen identitäre Aktivisten die Geschäftsstelle der CDU-Zentrale mitten im Herzen von Berlin. Mit deutlichen Forderungen werden wir solange vor dem Gebäude bleiben, zur Not über die ganze Nacht, bis ein ranghoher CDU-Regierungsvertreter uns Rede und Antwort stehen wird." Mit diesen Worten beschrieb die "Identitäre Bewegung" gestern Abend ihre Aktion in Berlin.