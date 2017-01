Es gibt jetzt Emojis mit Behinderung

Die Entwicklung der App begründet Aktion Mensch auf ihrer Website: "Wenn es um das Thema Behinderung ging, endete die Fantasie in der digitalen Unterhaltung bisher. Um das zu ändern und mehr Vielfalt in die Emoji-Welt zu bringen, haben wir jetzt die Tastatur-App Inklumoji entwickelt." Und die Vielfalt der Emojis reicht tatsächlich weit: Von einem Jungen ohne Beine, der auf den Händen balanciert, über Verliebte bis hin zu einem Schneemann im Rollstuhl. Die bunten, fröhlichen Inklumojis sollen erleichtern, was sonst oft schwer fällt: Menschen mit Behinderung in den Alltag mit einbinden.