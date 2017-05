Böhmermann präsentiert das neue Album von Xavier Naidoo und den „Hurensöhnen Mannheims“

Jan Böhmermann hat dieses Konzept weitergedreht und präsentiert in einem großartigen Trailer das neue Album der "Hurensöhne Mannheims": "Death To Israel" mit Hits wie "20.000 Chemtrails über dem Meer", "Alles Kann Besser Werden (Ohne All Die Volksverräter Auf Erden)" und "Dieses "Land"".

Wenn man sich Naidoos Single "Marionetten" zum Vergleich anhört, wird klar, dass Böhmermann den Faden nur minimal weitergedreht hat: