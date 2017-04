"Welcome to My Life" erzählt vom Leben eines Monster-Teenagers

Elizabeth Itos Kurzfilm "Welcome to My Life" ist ein kleiner, ruhiger achtminütiger Film, in dem der Teenager Douglas, oder „T-Kash“, wie er sich selbst nennt, einen Tag lang von der Kamera begleitet wird.

Wir beobachten ihn mit seiner Familie beim Frühstück, in der Schule und beim Football-Training - alles ziemlich unaufregend und sehr normal. Einzige Besonderheit: „T-Kash“ ist ein Monster. Er ist groß, grün und hat einen riesigen Kopf. Er passt nirgends so richtig rein, allein schon wegen seiner Größe. Aber so anders als das seiner menschlichen Mitschüler ist sein Leben auch nicht. Und beim Football-Training kommt ihm seine Statur durchaus gelegen.