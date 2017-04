Dieses Lama-Alpaka-Pärchen kann man zu seiner Hochzeit einladen

Bei Hochzeiten geht es mittlerweile oft ja gar nicht mehr ums eigentliche Heiraten. Das mit dem „Ja“-Sagen ist schnell am Anfang abgefrühstückt, nicht selten sogar schon ein paar Tage vorher „im kleinen Kreis“ erledigt. Was viel wichtiger ist, ist die Party danach und dass sie einzigartig ist und super individuell, dass alle noch jahrelang davon erzählen werden und dass sie auf jeden Fall doppelt so toll sein muss wie die von X., Y., und Z. im vergangenen Jahr.