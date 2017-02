Martin Luther Kings Tochter Bernice ruft zum Protest gegen Trump auf

Wenn die Tochter des berühmtesten Bürgerrechtlers des Landes auf ihrer offiziellen Facebook-Seite einen Aufruf zum Protest gegen den US-Präsidenten teilt, dann hat das Gewicht. So viel Gewicht, dass es vermutlich bis ins Weiße Haus durchdringen wird. So geschehen am Mittwoch, als Bernice King, jüngste Tochter von Dr. Martin Luther King Jr., einen Facebook-Post teilte.