Spicey bläst unter Röcke und Unwahrheiten

In der Woche zuvor hatte McCarthy Spicer zum ersten Mal parodiert. Punktgenau, furios und vernichtend. In der Parodie schüttet sich Spicer eine Dose voller Kaugummis in und über den Mund - für den echten Sean Spicer war das zu viel. "McCarthy könnte sich ein bisschen zurücknehmen" urteilte er. Die Sache mit den vielen Kaugummis sei eins drüber.

Saturday Night Live ist, auch dank Donald Trump, zur aktuell relevantesten Satire-Show der USA geworden. Es gibt sie schon ewig, aber seit sie versucht, dem schon in der Realität wahnwitzigen Trump mit noch überzogenerem Witz zu begegnen, regt der neue US-Präsident sich über jeden Sketch auf. Auf Twitter tut er regelmäßig kund, was er von der Show hält (gar nichts, man sollte sie absetzen, fordert er). Dadurch verschafft er der Satireshow eine bislang verkannte Macht - sie kann ihn nämlich noch lächerlicher machen, ihn noch offensichtlicher enttarnen und ihm so auch in der Realität gefährlich werden. Das schafft SNL inzwischen so detailgetreu, dass eine Zeitung aus der Dominikanischen Republik Moderator Alec Baldwin in seiner Rolle als Donald Trump-Parodie nicht erkannte. Bei der Berichterstattung über den Besuch von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu beim echten US-Präsidenten druckte El Nacional ein Foto des falschen Präsidenten. Statt Donald Trump zeigte sie Alec Baldwin.