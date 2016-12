"Wegen Donald Trump werden wir getötet werden"

Michael Moore scheint nicht aufgeben zu wollen. Der US-Regisseur und Oscar-Gewinner wird seit der Präsidentschaftswahl in seiner Heimat als so etwas wie ein Prophet angesehen: Moore hatte Donald Trump vor Monaten schon gewinnen sehen – als alle Umfragen und Prognosen etwas anderes behaupteten. Seit der Wahl am 8. November tingelt Moore von Talkshow zu Talkshow und hebt in "Ich hab's euch doch gesagt"-Manier den Finger. Er weist kontinuierlich darauf hin, wie dumm seiner Meinung nach die Wahl Trumps für die USA und die Welt ist. Gestern verfasste Moore seinen bislang populärsten Facebook-Post dazu.

"Hey Donald Trump, sind Sie besorgt?", hatte er vor ein paar Tagen einleitend gefragt. "Ich meine: Sie sind noch nicht Präsident. Nicht bis 12 Uhr mittags am 20. Januar 2017." Das seien fünf lange Wochen, die Trump verrückt machen müssten. Schließlich habe der Milliardär in seinem Buch "The Art of the Deal" einst geschrieben, Deals müssten so schnell wie möglich abgeschlossen werden, bevor der Geschäftspartner zu viel Zeit zum Nachdenken bekomme und es sich anders überlege. Moore will diese fünf Wochen offensichtlich nutzen, um seine Mitbürger auf den letzten Drücker noch zum Nachdenken zu bringen. Es ist in den USA zwar noch nie passiert, aber theoretisch doch möglich, dass der Wahlmänner-Ausschuss seine Wahl im Nachhinein noch ändert. Etliche Aktivisten setzen sich deswegen momentan dafür ein und versuchen, die Wahlmänner zu beeinflussen.