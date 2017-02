Wie man Nazi-Propaganda ganz einfach wieder loswird

Doch gegen Hass im öffentlichen Nahverkehr gibt es ein Rezept: Desinfektionsmittel. Locke schilderte die Situation in dem Abteil als angespannt – alle Passagiere starrten einander an, aber niemand wusste, was er tun solle. Bis ein Mann laut sagte, dass Edding sich mit Hand-Desinfektionsmittel entfernen ließe. Noch nie, beschreibt Locke, habe er so viele Menschen gleichzeitig in ihre Handtaschen und Rucksäcke langen sehen. Und keine zwei Minuten später waren die Nazi-Symbole Vergangenheit. Auf die deprimierte Aussage eines Passagiers, das sei jetzt wohl das Amerika Donald Trumps, widersprach Locke vehement: So lange störrische New Yorker wie die U-Bahn-Passagiere irgendetwas zu sagen hätten, werde es so weit nie kommen.