Powerpoint-Präsentationen sind in der Regel so unterhaltsam wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Dass es auch anders gehen kann, hat Pierce Campion gezeigt, Mitglied in der Bostoner College-Comedy-Truppe "Chocolate Cake City". In einem sehr unterhaltsamen (und noch dazu extrem überzeugenden) Vortrag weist er nach, dass "Der König der Löwen" nur ein billiger Abklatsch des besten Films aller Zeiten ist. Der beste Film aller Zeiten ist natürlich "Matrix" mit Keanu Reeves und Laurence Fishburne.