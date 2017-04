Scarlett Johansson hat eine Doppelgänger-Oma

Das 50 Jahre alte Foto verbreitete sich in Stunden und erreichte sogar die Schauspielerin höchstpersönlich. Sie war begeistert von ihrem älteren Look-Alike und sendete dem Enkel von Geraldine eine persönliche Videobotschaft zurück. Sie werde gerade mit E-Mails überschüttet und habe selber zweimal hinschauen, um zu realisieren, dass nicht sie selbst auf dem Foto zu sehen war. Dann folgte das, was Geraldine, wie ihr Enkel im Netz behauptete, die Sprache verschlagen hatte. Scarlett Johansson sagte: „Ich habe gesehen, dass du auf dem Foto total besoffen bist und würde dein betrunkenes Gesicht gerne in echt sehen.“ Sie habe jetzt gemerkt, dass ihr der gläserne Blick ganz gut stehen würde und sie deswegen unbedingt auch so ein Foto bräuchte. Sie sollten doch mal zusammen einen Drink nehmen, Scarlett werde natürlich die Rechnung übernehmen, sagte sie: „Ich sehe dich dann an der Bar." Geraldines Enkel veröffentlichte auch dieses Video auf YouTube, wo er sich denverjoe nennt.