Mit Schleim Geld machen

Aber wieso ist dieser Schleim so beliebt? Er scheint mehr zu sein als nur Teil eines ästhetischen Videos, das sich Menschen gerne online anschauen, denn offensichtlich haben viele auch das Bedürfnis, selbst Schleim zu besitzen. Theresa Nguyen ist der Meinung, dass das Kneten des Schleimes eine beruhigende Wirkung habe und viele ihn zum Stressabbau verwenden.

In Deutschland ist das Phänomen noch nicht so sehr verbreitet, wie zum Beispiel in asiatischen Ländern und Nordamerika. Bei uns haben die größten Instagram-Accounts nur um die Tausend Follower und auch auf Google sind die „slime“ Suchanfragen noch eher überschaubar, wie der Marketing-Blog Online Marketing Rockstars bemerkte. Es lohnt sich also noch nicht, seinen Job zu kündigen und seine ganze Zeit in das Herstellen von buntem Schleim zu investieren.

