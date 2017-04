Obdachlosen-Hilfe mit Jodel

Dennis, so heißt der Verfasser des Originaljodels, kommt aus dem Städtchen Ingelheim am Rhein. Zwei Wochen lang hat er in einem Mainzer Krankenhaus gelegen, als er seinen Jodel absetzt. Er habe sich das Zimmer mit einem Obdachlosen geteilt, der eine traurige Geschichte habe, schreibt er. „Da er ehrlich, herzlich ist und keinen Alkohol trinkt, helfe ich.“

Andreas, so heißt der ehrlich-herzliche Abstinenzler, ist 40 Jahre alt und polnischer Staatsbürger. Er hat erst seinen Job, dann seine Wohnung verloren. Weil er ohne das eine nicht das andere findet, steckt Andreas in einem Teufelskreis. Aufgrund seiner Nationalität dürfe er außerdem nicht länger als zwei Wochen in einem Obdachlosenheim bleiben, obwohl er schon lange in Deutschland lebe.