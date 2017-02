Anna möchte nicht für einen AfD-Politiker arbeiten

Über die Begründung seiner Bewerberin war Roscher anscheinend so verärgert, dass er mit einem Tweet auf diese Ungerechtigkeit ihm gegenüber aufmerksam machen wollte. In den Kommentaren behauptet er später, die Absage habe mit einer „Stigmatisierung der AfD“ zu tun. Auch wenn er die Berufsanfängerin in seinem Tweet nicht identifiziert, betont er ihre eher mittelmäßige Note. Aus den Kommentaren ist zu lesen, dass er damit vor allem seine Fairness herausstellen wollte, ihr trotz dieser Note einen Job anzubieten.

Das ging jedoch nach hinten los. In den Kommentaren bekommt stattdessen die junge Anwältin viel Zuspruch. Sie habe die richtige Entscheidung getroffen. Auch Schauspieler Christian Ulmen mischt sich ein und verteidigt die Berufsanfängerin: Dass sie den Job trotz ihrer Note abgesagt habe, verdiene doppelten Respekt, scheibt er in den Kommentaren. Auch auf seiner Twitter-Seite macht er auf die Heldentat der jungen Juristin aufmerksam und muss sich daraufhin mit der AfD auseinandersetzen.