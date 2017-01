AfD-Protest an der Uni Magdeburg endet in Schlägerei

Gendermainstreaming, das ist ein „geselliger Zeitvertreib für Leute ohne Probleme“. Schreibt zumindest die Jugendorganisation der AfD Sachsen-Anhalt. Am Donnerstagabend wollte sie in einem Hörsaal der Uni Magdeburg über das Thema „Gender an der Uni?!“ diskutieren. Der Vortrag sollte die erste Veranstaltung der Magdeburger Campus-Alternative sein – sie ist ein Ableger der Jungen Alternative, mit dem die Rechten Einfluss auf die Hochschulen gewinnen wollen. Ein Biologieprofessor sollte reden. Über die "verschieden tickenden Gehirne von Männern und Frauen", wie auf dem Plakat der Veranstalter steht. Und eben auch der AfD-Landeschef André Poggenburg. Zu beidem kam es gar nicht erst, stattdessen mussten Poggenburg und seine Kollegen von 30 bis 40 Polizisten aus dem Saal geführt werden. In Poggenburgs Richtung flog ein Böller, vor seinem Rednerpult gab es gewalttätige Auseinandersetzungen und laute Sprechchöre in Richtung Podium. „Hau ab!“ und „Nazis raus!“ skandierten die etwa 400 Besucher auf den dicht besetzten Rängen und pfiffen in Trillerpfeifen.