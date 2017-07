"Die Szene fährt dorthin, um offen Nazi zu sein"

Am vergangenen Wochenende haben sich rund 6000 Neonazis in dem Dörfchen Themar in Thüringen getroffen. Der Grund: das Rechtsrock-Festival "Rock gegen Überfremdung". Seitdem kursieren auf den Social-Media-Plattformen Handyvideos, auf denen die rechtsextremen Besucher mit Hitlergruß vor der Bühne stehen. Das Festival war als politische Versammlung angemeldet, nicht zuletzt deshalb wird gerade diskutiert: Was fällt unter das Recht auf Meinungsfreiheit – und was nicht?

Felix Bennickenstein, 31, hat sich als Jugendlicher der Neonazi-Szene angeschlossen, trat jahrelang als rechtsextremer Liedermacher auf. Felix hat den Ausstieg geschafft und arbeitet heute für die Initiative EXIT Deutschland, die Menschen auf ihrem Weg aus dem Rechtsextremismus begleitet. Ein Gespräch über Rechtsrock, Networking unter Neonazis und ihre Verbindungen zur AfD.

jetzt: Wenn man in Deutschland über Rechte spricht, sind momentan die AfD, die „Identitäre Bewegung“ und manche Mitläufer bei „Pegida“ gemeint. Neonazis, die bei Rechtsrock-Konzerten grölen, kommen im öffentlichen Diskurs kaum mehr vor. Ein Fehler?

Felix Benneckenstein: Das ist ein riesengroßer Fehler. Natürlich ist es wichtig, vor Rechtspopulisten zu warnen – gerade jetzt, wo wir einen starken Rechtsruck spüren. Aber der Blick auf die klassische Neonazi-Szene geht dadurch ein wenig verloren. Die Klientel, die am vergangenen Wochenende bei dem Festival rumgelaufen ist, hat man nicht mehr auf dem Schirm. Und während in der Kameradschafts-Szene zum Beispiel kaum Waffen im Umlauf sind, findet man die in der Konzert- und Glatzenszene durchaus. In Sachen Gewalt und Illegalität sind die ziemlich breit aufgestellt. Seit etwa drei Jahren treten sie auch immer selbstbewusster auf. Je selbstbewusster die werden, desto wahrscheinlicher sind schwerwiegende Straftaten.