"Wir haben mehr als 100 Morddrohungen erhalten"

Nun war bereits in verschiedenen Medien zu lesen, dass italienische Behörden angeblich eure Gespräche an Bord abgehört haben. Die Aufnahmen würden zeigen, dass ihr nicht bereit wart, mit den Behörden zu kooperieren. Was ist da dran?

Die deutschen zitieren die italienischen Medien, wenn wir das richtig sehen. Und die wiederum berufen sich auf Bild- und Tonmaterial, das wir selbst derzeit noch sichten. Soweit wir die Aufnahmen kennen, werden sie in der Berichterstattung jedenfalls komplett aus dem Kontext gerissen und falsch übersetzt. Wir müssen zunächst herausfinden, wo das Material ursprünglich überhaupt herkommt und können deshalb noch nicht viel dazu sagen. Generell versuchen wir aber immer, die Vorgaben der Behörden einzuhalten, solange sie sich im Rahmen des gültigen Rechts bewegen.

Ihr hattet wenige Tage vor der Beschlagnahmung den neuen Verhaltenskodex, den die italienische Küstenwache mit zivilen Seenotrettern vereinbaren wollte, nicht unterschrieben. Könnte das etwas mit der Beschlagnahmung der Iuventa zu tun haben?

Der ermittelnde Staatsanwalt hat gesagt, der Durchsuchungsbefehl habe keinen Bezug zu unserer Nicht-Unterzeichnung des „Code of Conduct“ am Montag. Das nehmen wir so zur Kenntnis, aber natürlich wirft die zeitliche Nähe Fragen auf. Wir waren immer bereit einen Kodex zu unterschreiben. Diesen Kodex haben wir aber deshalb nicht unterzeichnet, weil er sich gegen unsere grundsätzlichen humanitären Prinzipien richtet, unsere Rettungskapazitäten eingeschränkt hätte und mit geltendem internationalen Recht im Konflikt steht. Mit unserer Nicht-Unterzeichnung wollten wir uns aber nie prinzipiell gegen die italienischen Behörden stellen. Wir waren und sind immer gesprächsbereit. Das wissen die Italiener.

Eines dieser Prinzipien ist, dass ihr euch nicht von einem bewaffneten Polizisten auf dem Schiff begleiten lassen wollt. Warum lehnt ihr diese Forderung von italienischer Seite so rigoros ab?

Wir agieren als humanitäre, also unabhängige und neutrale Organisation. Dies würde durch die Anwesenheit italienischer Polizei auf unserem Schiff gestört. Außerdem müssen uns die Geflüchteten Vertrauen auf Sicherheit schenken. Dieses Vertrauen wäre beeinträchtigt, wenn wir bewaffnete Polizisten an Bord hätten. Mit Waffen auf dem Schiff könnten außerdem auch die Retter selbst schnell in Gefahr geraten. Die Befragung der Geretten kann später in Italien stattfinden. Deshalb sind wir an diesem Punkt nicht zu Kompromissen bereit.

Was bedeutet die Beschlagnahmung der Iuventa für euch konkret? Was macht ihr jetzt?

Im Moment sitzt die Crew noch auf Lampedusa fest, hofft aber, die Insel bald verlassen zu können. Das scheitert bisher nur an logistischen Fragen, alle Mitglieder dürfen sich frei bewegen. Die Iuventa ist gerade in Sizilien angekommen. Was da weiter mit dem Schiff passieren soll, wurde uns nicht gesagt.