Die "Identitäre Bewegung" schickt Rettungsboot Sea-Eye wieder weg

jetzt: Herr Buschheuer, befindet sich Ihr Rettungsboot gerade auf dem Weg zur C-Star, dem Schiff der „Identitären Bewegung“?

Michael Buschheuer: Die Sea-Eye war schon auf dem Weg zur C-Star. Wir wurden in einem Gespräch mit EUNAVFOR MED (die EU-Mission, die gegen Schlepper im Mittelmeer vorgeht; Anm. d. Red.) informiert, dass die C-Star eine Seenotfall-Meldung abgegeben hat. Und dass wir das nächste Schiff zur C-Star sind. Daraufhin haben wir in Absprache mit MRCC, der Seenotrettungsleitstelle in Rom, unseren Kurs dahingehend geändert. Wir wurden von MRCC angewiesen, Funkkontakt herzustellen, was wir auch geschafft haben. Ein Positionssignal der C-Star war für uns nicht sichtbar, obwohl es eigentlich verpflichtend ist, ein solches zu führen. Wir haben das Schiff dann besucht und dort wurde uns mitgeteilt, dass sie keine Hilfe von uns annehmen wollen. Somit haben wir uns wieder entfernt.