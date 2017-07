Wir haben diesen G-20-Gipfel verdient

Dabei ist es natürlich total pervers, wenn draußen die Stadt brennt und in der Elbphilharmonie, dem Prachtbau von der Elite für die Elite, sitzen die Weltenlenker und hören Beethovens neunte Sinfonie, betextet mit Schillers „Ode an die Freude“, was die offizielle Europahymne ist, „alle Menschen werden Brüder“ und so weiter. Zu besprechen wären Kinderarbeit in Kobaltminen und Sweat Shops, absaufende Staaten und Finanzkriminalität, dazu klingt Schillers Pathos nur noch höhnisch.

Mal ehrlich: Auch ohne ein brennendes Hamburg hätte sich fast niemand um die „Inhalte“ gekümmert

„Unser gemeinsames Ziel – starkes, nachhaltiges, ausgewogenes und inklusives Wachstum – in der G20 voranzubringen, bleibt unsere höchste Priorität.“ Das steht im gemeinsamen, einstimmigen Abschlussbericht der G20. Und ist sehr wahr. Denn da steht „in der G20“. Der Rest der Welt ist ziemlich egal. Diese Show wollen ihnen viele zurecht verderben - im besten Fall durch friedlichen Protest . Es ist vielleicht nur demokratisch, den G20 nicht zu erlauben, sich so zu inszenieren.

Was wiederum den meisten egal ist. Mal ehrlich: Auch ohne ein brennendes Hamburg hätte sich fast niemand um die „Inhalte“ gekümmert. Wo waren denn die Massen, die in jeder deutschen Stadt auf die Straße hätten gehen können, gegen G20, gegen diese Art von Politik? Woher kommt denn die Mehrheit für eine Kanzlerin, die keine Gelegenheit ausließ zu zeigen, wie wichtig ihr genau dieser Gipfel ist? Wenn das alles so furchtbar und unerträglich ist, wieso sind es dann ein paar tausend Demonstranten und ein paar hundert Randalierer, die dagegen protestieren, und nicht mehr? Tragisch, aber auch logisch, dass nicht hängen bleibt, welche inhaltlichen Forderungen auf die Straße gebracht wurden.

Wie sähe es hingegen aus, sich diesen schmerzhaften Wahrheiten zu stellen? Sich zu engagieren, informieren, öfters zu protestieren als einmal im Jahr? Was steht eigentlich in einer der 14 Zusatz-Vereinbarungen, die beschlossen wurden, zum Beispiel in der zum Tierschutz? Bringt das was? Was sollte anders laufen? Was könnten wir tun? Zum Beispiel: Eine andere Regierung anstreben als die, die G20 gegen alle Widerstände durchzieht. Einen anderen Bürgermeister wählen als den, der einen für seine harte Position bekannten Einsatzleiter auf die Versammlungsfreiheit loslässt. Grundsätzlich eine andere Welt anstreben.

Das, so ehrlich muss man sein, wollen aber die wenigsten. Heute, da der Gipfel endlich vorbei ist und alle heimgehen, stehen Millionen Menschen auf und gehen zur Arbeit und kaufen ausbeuterische Produkte und sind froh, dass der Verkehr funktioniert. Und solange geht es eben so weiter. G20 inklusive. Das ist Demokratie. Diese irre Idee, dass alle gleich sind und mitbestimmen können, wenn sie wollen, diese Idee fängt an zu stinken, wenn sie zu globaler Gesellschaft gerinnt. Sie ist unfassbar schön und schrecklich zugleich. Sie ist immer komplizierter als jedes Plakat, jede Pressemitteilung, und die allermeisten von uns haben längst davor kapituliert.

Für Hamburg ist der Wahnsinn vorbei. Für die Welt geht er weiter. Selber schuld.

Mehr vom G-20-Gipfel: