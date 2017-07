Rückt die Junge Alternative nach rechts?

Die Abgrenzung von Rechtsextremen ist das Kernproblem der AfD und JA

„Sympathisch, was ihre Aktionen und ihre Kreativität angeht“, findet Markus Frohnmaier, 26 Jahre alter Vorsitzender der JA, am Telefon die Identitäre Bewegung. Er ist auf dem Rückweg von einer Podiumsdiskussion in Karlsruhe, steckt mitten im Bundestagswahlkampf. Als Vertreter des nationalkonservativen Flügels hat er einen guten Listenplatz. „Wenn wir fünf Prozent holen, bin ich drin.“ Während die AfD in einer Allensbach-Umfrage zur Bundestagswahl zuletzt auf 6,5 Prozent sank, fallen die Identitäre auf. Mit Attacken auf den öffentlichen Frieden wie zuletzt vor dem Justizministerium. Die Aktion scheiterte kläglich, machte aber Schlagzeilen. Frohnmaier sagt: „Es gibt viele inhaltliche Gemeinsamkeiten. Aber auch Dinge, die uns trennen.“

Er hat recht: Beide Organisationen sind Migrationsgegner, islamfeindlich, kulturreaktionär. Für ein traditionelles Rollenbild in Sachen Geschlechter und Familie, kritisch gegenüber der Gleichstellung von Minderheiten. Die IB propagiert dazu einen „Ethnopluralismus“, gegen jede „Durchmischung“. Ihr Kulturbegriff ist ein pseudo-medizinischer. Danach gibt es so etwas wie die Genetik einer Kultur, die jedes Volk für sich hat. Diese ist rein zu halten. Vermischung bedeutet Verunreinigung, Krankheit und letztlich Tod der einzelnen Kulturen. Soweit will Frohnmaier nicht gehen: „Wir können als Partei und Jugendorganisation ja nicht ein Angebot an alle Deutschen machen, aber einen großen Teil von ihnen auf Grund von irgendwelchen Abstammungsprinzipien nur als Papierbürger behandeln. Das wäre ausgrenzend und unklug.“ Er ist pragmatisch, will „den Trichter breit halten“, was die Zielgruppe der AfD angeht.