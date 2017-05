Diese Petition fordert Zivil- und Wehrdienst zurück

jetzt: Eine kurze Umfrage unter den Jungs in unserer Redaktion ergab: Die Musterung, die damals jeder Junge über sich ergehen lassen musste, war scheiße. Die wollt ihr zurück für beide Geschlechter?

Jürgen: Die Musterung war schlimm und deswegen fällt sie in unserem Konzept auch weg. Wir möchten einen „Dienst für alle“ einrichten, in dem es nicht darum geht, Menschen nach Schema A, B oder C zu sortieren und daraus abzuleiten, wer geeignet ist und wer vielleicht nicht. Es sollen sich alle solidarisch beteiligen können. Ein Mensch im Rollstuhl hat die gleiche gesellschaftliche Wertigkeit wie jemand, der körperlich gesund ist. Und er soll die gleiche Chance auf eine gesellschaftliche Beteiligung haben.

Was soll der Dienst für alle genau sein?

Der Dienst für alle meint ein zusätzliches Ausbildungselement für alle deutschen Staatsbürger. Nämlich ein solidarisches Jahr nach der Schule. Am besten direkt nach dem Abitur.

Der Wehr- und Zivildienst ist seit fast sechs Jahren ausgesetzt. Ihr fordert diesen Dienst jetzt also zurück – inklusive Wehrdienst?

Das ist kompliziert. Denn es gibt einen juristischen Kniff bei der Sache. Wir fordern den Wehrdienst zwar zurück, aber eigentlich geht es uns eher darum, ein solidarisches Jahr einzubeziehen. Auf dem Papier fordern wir beide Dienste zurück, fokussieren uns aber viel mehr auf den Zivildienst und möchten ein größeres Angebot schaffen. Der Wehrdienst ist nur eine von zig Optionen. Ob jemand dann in der Behindertentagesstätte, der Kita oder beim Bund arbeitet, ist ihm selbst überlassen. Intern haben wir darüber lange diskutiert und ich persönlich würde niemals freiwillig eine Waffe in die Hand nehmen. Da die Bundeswehr aber fest in unserem Grundgesetz verankert ist, können wir unser Konzept gar nicht anders realisieren. Wir wollen aber so viele soziale Institutionen wie möglich einzubeziehen.

Welchen gesellschaftlichen Effekt erhofft ihr euch?

Heutzutage geht es nur noch darum, seine Leistungen zu beschleunigen. Wir werden maximal effizient ausgebildet. Der solidarische Teil kommt dabei einfach zu kurz. Die meisten fangen sehr jung an zu studieren. Durch das Bachelor-Master-System ist alles stark verschult. Das Extrembeispiel: Nach dem Abi folgt der nahtlose Übergang auf die Uni, mit 23 Jahren ist das Studium dann beendet, zwei Jahre später ist man dann Topmanager in einem großen Unternehmen. Mit 27 Jahren folgt dann aber auch der erste Burn-out. Es bleibt also keine Zeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Über den Tellerrand zu blicken, mal Menschen aus anderen Schichten zu treffen, mal die eigene Filterblase zu verlassen.