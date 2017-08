"Die Frage nach dem Dritten Weltkrieg fand ich sehr wichtig"

„Ich interessiere mich eigentlich nicht besonders für Politik, anderes ist mir einfach wichtiger – zum Beispiel Sport, zwischenmenschliche Beziehungen, Persönliches und allgemeines Glück. Aber das Interview fand ich trotzdem ziemlich gut. Vor allem die Mischung der Interviewer: zwei Frauen, zwei Männer und verschiedene Sichtweisen. Ich kannte von den Vieren zwar keinen so richtig, nur AlexiBexi war mit ein Begriff – aber immerhin sind es Youtuber und damit junge Menschen, die uns und die breite Masse repräsentieren. Jemand von der Jungen Union würde in so einem Interview ja nur seine eigene Partei vertreten.

Alexi fand ich vorher eher unsympathisch, der kam mir in den Videos, die ich von ihm kannte, etwas schwarzseherisch rüber. Aber das Gespräch mit Merkel hat er gut geführt. Er wirkte gut vorbereitet und hat kritisch nachgehakt. Allerdings hat mich sein Thema – die Automobilindustrie – auch besonders interessiert. Wenn mir ein Bereich in der Politik wichtig ist, dann am ehesten die Umweltpolitik. Das ist auch der Grund, aus dem ich im September wählen gehen werde.

Ein Thema, das mich vorher nicht so sehr interessiert hat, aber mir dann im Laufe des Interviews auffiel, war Feminismus. Als sie darüber gesprochen haben, bin ich so ein bisschen wach geworden und habe gemerkt, dass es da wohl doch noch ein paar Probleme gibt. Und dachte, dass ich das nochmal selbst recherchieren möchte.

Die Einbindung von Social Media fand ich gut, wobei in den Kommentaren auch viele Verschwörungstheoretiker unterwegs waren. Aber klar, damit muss man rechnen, wenn man so ein Format macht. Insgesamt fand ich die Interviewzeit ein bisschen zu kurz. Ich hätte mir das auch länger als eine Stunde lang angeschaut. Und ich hätte an Stelle der Youtuber noch ein paar generellere Fragen gestellt: Was will Frau Merkel in Deutschland erreichen, wo sieht sie Deutschland in vier Jahren? Und: Warum ist sie Bundeskanzlerin, was ist ihre Motivation?

Das Interview hat mein Bild von Angela Merkel auf jeden Fall positiv beeinflusst. Sie ist noch offener für andere Meinungen, als ich gedacht habe. Dass sie zum Beispiel die Homo-Ehe persönlich nicht befürwortet, aber trotzdem akzeptiert, daran merkt man, dass sie wirklich eine Repräsentantin des Volkes ist und nicht einfach ein Oberhaupt. Sie nimmt wahr, wie sich die Gesellschaft entwickelt und reagiert darauf.“

Madeleine, 24, aus Hannover, Journalistik-Studentin und Praktikantin bei jetzt.de