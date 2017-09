jetzt: London, Paris, Berlin. Die großen Metropolen Europas konkurrieren darum, dass sich junge Unternehmer niederlassen und gründen. Die Städte erhoffen sich dadurch einen kräftigen Innovationsschub und hochqualifizierte Arbeitsplätze. Können Start-ups das wirklich bieten?

Mathilde Ramadier: Nein! Ich habe in meinen vier Jahren, in denen ich für Start-ups gearbeitet habe, wenig gesehen was wirklich innovativ oder gar wirtschaftlich revolutionär wäre. Ein Großteil der Start-ups sind im Dienstleistungssektor angesiedelt und schaffen Angebote für Dinge, die eigentlich keiner wirklich braucht. Neuartige, noch nie dagewesene Produkte, bringen sie nicht auf den Markt. Ich weiß nicht, was daran innovativ sein soll, wenn das zigste Start-up damit wirbt, dass es Essen direkt nach Hause liefert. Auch das Versprechen von hochqualifizierten Arbeitsplätzen ist eine Mär. Viele der Jobs sind intellektuell nicht sonderlich herausfordernd und die Arbeit meist monoton.

Was hattest du damals für Aufgaben in den Start-ups?

Ich habe als „Content Manager“ oder „Country Manager“ gearbeitet und auch eine Zeit lang als „People Manager“ ausgeholfen. Ganz egal, wie die Jobbezeichnung auch lauten mag, es soll vermittelt werden, dass man Verantwortung übernimmt und persönlich für den Erfolg des Unternehmens wichtig ist. In Wahrheit ist die inhaltliche Gestaltungsfreiheit der Arbeitsaufgaben jedoch sehr begrenzt, die Aufstiegsmöglichkeiten gering und jeder ist austauschbar. Alle Arbeitsergebnisse werden überwacht und mit den individuell festgelegten Leistungskennzahlen abgeglichen, um den Erfüllungsgrad der Arbeitsziele zu ermitteln. In meiner Tätigkeit als „Content Manager“ musste ich beispielsweise die immer gleichen Werbeformulierungen in verschiedene Newsletter-Formate einfügen, um möglichst hohe Klickzahlen zu erzielen. Nach einigen Monaten fühlte ich mich davon unterfordert und erschöpft. Ich hatte den Eindruck unter einem „Bore-out“ zu leiden. Die von dem Start-up beschworene Selbständigkeit und Weiterentwicklung entpuppte sich als Illusion.

Trotz dieser Erfahrungen warst du insgesamt bei zwölf verschiedenen Start-ups beschäftigt. Warum bist du nicht einfach aus der Branche ausgestiegen?

Um ehrlich zu sein, hat es mich eher zufällig in die Start-up-Szene verschlagen. In Berlin ist ein Großteil aller Jobangebote im Dienstleistungssektor den Start-ups zuzuordnen. Da ich mich schon immer für digitale Technologien interessiert habe und sich die Stellenanzeigen klar an junge, internationale Menschen richten, war ich neugierig und bewarb mich. Außerdem ließen sich meine Jobs, die nie Vollzeit waren, am besten mit meinem Leben als Schriftstellerin verbinden. Obwohl ich oft unzufrieden war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es auch woanders genauso ist und glaubte, dass ich schon den passenden Job im Start-up Bereich finden würde.

In deinem Buch bezeichnest du die Arbeit in einem Start-up schlicht als einen „bullshit job“. Dennoch sind Start-ups bei jungen Menschen als Arbeitgeber äußerst attraktiv. Wie erklärst du dir das?

Für viele junge Menschen stellt die Arbeit in Start-ups ein Stück Selbstverwirklichung dar. Genau wie im privaten Leben wollen viele auch in der Arbeit ungebunden sein und sich nicht in eine starre Hierarchie zwängen lassen. Für Start-ups zu arbeiten, bedeutet mehr als am Ende des Monats sein Gehalt überwiesen zu bekommen: es ist eine Lebenseinstellung. Man ist Teil eines Abenteuers und eine einzige, erfolgreiche Idee kann über Nacht zu Ruhm und Reichtum führen. Start-ups spielen mit diesem Image. In gewisser Weise, sind sie somit Ausdruck des liberalen, individualistischen Zeitgeistes, mit dem viele von uns groß geworden sind.