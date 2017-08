Ein offener Brief an die Youtuber, die Merkel interviewen

Aber bitte: Bleibt auf dem Teppich (oder was auch immer ihr in euren Youtuber-Zimmern auf dem Boden liegen habt). Versucht nicht, jetzt plötzlich die neuen Ulrich Deppendorfs und Caren Miosgas zu werden und einen auf Politik-Profi zu machen und die ultraklugen Fragen zu stellen. Wer sagt überhaupt, dass es ultrakluge Fragen sein müssen?

Ich glaube, dass auch Follower und Macher von Schmink-Tutorials relevante Sorgen und Zukunftsängste haben. Diese Sorgen mögen andere sein als die, die in den Kommentarspalten der großen Zeitungen oder in TV-Polit-Shows zu sehen sind. Aber so what?! Ist es nicht genau das, was Demokratie ausmacht? Dass jeder auf seine Art versuchen kann und soll, Politiker dazu zu bewegen, ihm mit seinen Sorgen und Nöten zu helfen? Und ist es nicht ein Riesenproblem, dass viele Wähler zu Nichtwählern werden?Weil die Politikvermittlung so, wie sie in der über lange Zeit gewachsenen Symbiose von Politikern und Politikjournalisten geworden ist, nicht mehr funktioniert? Hört man nicht ständig, es sei so schwer, junge Leute für Politik zu begeistern? Aber wie soll man das je schaffen, wenn man es nicht mal auf eine andere Art und Weise versucht?

Also bitte macht es anders als die Profis. Und geht dabei weiter als LeFloid, der 2015 als erster Youtuber ein Merkel-Interview führen durfte und dabei vor Nervosität und Ehrfurcht ob seiner ungewohnten Rolle als Politiker-Befrager erstarrte und vergaß, er selbst zu sein.

Es ist nicht wichtig, dass euch nach dem Interview die Leitartikler der Nation gut finden. Ihr habt zusammen 2,9 Millionen Follower. Die meisten von denen, so vermute ich mal, werden die Zeitungen der Leitartikler höchstens mal bei ihren Eltern oder Großeltern in die Hand nehmen. Um diese 2,9 Millionen geht es also. Die müsst ihr für Politik interessieren, weil ihr vielleicht die einzigen seid, denen das überhaupt gelingen kann. Die müssen sich für das interessieren, was ihr mit der Kanzlerin macht. Deren Stimme müsst ihr sein. Die müsst ihr beeindrucken.

Apropos beeindrucken: Der Kanzlerin müsst ihr nicht imponieren. In euren Videos sagt ihr oft sinngemäß zu euren Zuschauern: „Das Video über Dingsbums kam megagut bei euch an, also mache ich jetzt noch mal was zu Dingsbums.“ In eurem Job entwickelt man wahrscheinlich eine gewisse Sucht nach Aufmerksamkeit. Ihr braucht sie wie Luft zum Atmen. Aber bitte vergesst das in den zehn Minuten, in denen ihr Angela Merkel gegenüber sitzt. Diese Frau muss euch nach dem Interview hassen.