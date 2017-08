Wahlkampf-Accessoire: Das Wähler-Handy

Noch entscheidender als die Fotos, die entstehen, sind allerdings die Fotos, die von den Fotos entstehen. Denn ein wichtiger Teil einer Wahlkampfveranstaltung ist das Bad in der Menge, bei dem der Kandidat oder die Kandidatin ihren Wählern ganz nah kommt. Mit im Bad sind die Pressefotografen, die früher festgehalten haben, wie Politiker Wählern gegenüberstehen, ihnen lächelnd in die Augen schauen und ihre Hände drücken. Heute halten sie vor allem fest, wie Schulz, Merkel und Co. von Handys umringt sind, auf deren Bildschirme ihre verzückten Wähler starren. Oder wie sie neben oder zwischen grinsenden Bürgern stehen und mit ihnen gemeinsam in die Smartphone-Kamera schauen. Fürs Wahlkampf-Selfie.

Ein ganz besonderer Moment entsteht, wenn der Wähler sein Handy dem Kandidaten gibt und er das Selfie selbst auslösen darf. Denn das ist natürlich ein gewisser Vertrauensbeweis. Schon klar, Merkel oder Schulz werden das Smartphone bestimmt nicht in die Hosentasche stecken und schnell weglaufen – aber trotzdem ist dieser Gegenstand eben einer der privatesten, den man so mit sich herumträgt. Für alle Schulzens und Merkels und Wagenknechts und Özdemirs ist es darum am allerbesten, wenn ein Bild ensteht, wie sie ein Selfie mit Bürgern machen und dabei ein Handy in einer lustigen Minions- , Gameboy- oder Glitzer-Hülle in der Hand halten, das sicher nicht ihnen gehört.