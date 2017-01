Wissenschaftler organisieren sich gegen Trump

Stell' dir vor, du bist Wissenschaftler und kämpfst mit deiner Forschung Tag für Tag gegen Nicht-Wissenschaftler, die gegen den Klimawandel wettern und deine Behörde mit Klagen überziehen – und dann ist plötzlich genau einer dieser Nicht-Wissenschaftler dein Vorgesetzter.

In den USA, dessen inoffizieller Titel "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" wohl selten so bedrohlich klang, ist genau das eingetreten: US-Präsident Donald Trump hat den Anwalt Scott Pruitt zum Chef der US-Umweltschutzbehörde EPA ernannt, einen Klimaskeptiker mit Verbindungen zur Ölindustrie, der die Behörde in den vergangenen Jahren erbittert bekämpft hat.