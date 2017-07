Wo warst du am 22. Juli 2016?

Laura Bittner, 25, war bei der Massenpanik am Stachus

"Ich kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Die Geschehnisse kommen mir immer noch sehr surreal vor. Ich war an dem Abend mit meinem Onkel am Odeonsplatz Hugo trinken und wollte mich danach mit einer Freundin treffen. In der Theatiner Straße waren alle unruhig und starrten auf ihre Handys. Ich sprach zwei Mädchen an, was denn los sei und erfuhr so von der Schießerei im OEZ. Aber Gedanken, ob es ein Terroranschlag war, machte ich mir da noch nicht.

Es war eine unheimliche Stimmung. Es fuhr keine Tram mehr, die Straßen waren leer und ich dachte nur: „Schau zu, dass du schnell nach Hause kommst!“ An der großen Kreuzung von Stachus und Sonnenstraße traf ich zufällig eine Freundin von mir. Plötzlich fingen alle an, zu schreien und rannten los. Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs, schmiss es einfach weg und rannte auch. So schnell, wie ich nur konnte. Meine Flip-Flops verlor ich dabei, weil ich ohne sie einfach schneller laufen konnte.

Ich wohne in der Nähe vom alten Botanischen Garten. Ich schaute mich nicht um, bis ich daheim war und malte mir aus, wie Männer mit Pistolen hinter mir herliefen. Auch im Aufzug war ich noch paranoid und hatte Angst, dass jemand mit einer Waffe schon auf mich wartet. Als ich endlich die Wohnungstür hinter mir schloss, fing ich an, zu weinen.

"Wie schlimm muss eigentlich Krieg sein?"

Ein Gedanke schoss mir immer wieder durch den Kopf: „Wie schlimm muss eigentlich Krieg sein? Jetzt ist er hier bei uns. In München.“ Meine Freundin hatte ich in der Massenpanik verloren. Wir waren alle in verschiedene Richtungen gerannt. Ich hatte an sie gedacht, wollte aber nicht mehr umkehren. Sie schrieb mir später, dass es ihr gut gehe. Den ganzen Abend versuchte ich, klarzukommen. Meine Schwester, mit der ich zusammen wohne, war nicht da und ich ganz alleine. Eine Freundin schrieb mir, ich solle zu den Nachbarn gehen. Aber ich traute mich nicht, rauszugehen. Nicht mal über den Flur. Ich hatte immer noch furchtbare Angst und Panik. Irgendwann kam eine Freundin von mir und übernachtete, weil ich mich nicht beruhigen konnte. Sie ist total mutig von der Poccistraße zu mir geradelt."