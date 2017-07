Der "Riot-Hipster" von Hamburg

Während auf Twitter Screenshots von Bildanalyse-Tools zum möglichen Beweis der Echtheit gepostet werden, erreichen wir Christoph Kappes, Blogger und Digital-Manager, telefonisch. Er lebt seit 17 Jahren in Hamburg und war gestern im Schanzenviertel unterwegs. „Als ich das Foto gesehen habe, habe ich gesagt: An die Szene erinnere ich mich. Ich habe sie von rechts gesehen und erinnere mich genau an den Vermummten mit dem nackten Oberkörper“, sagt er. „Aber wenn man mich jetzt noch dreimal fragt, fange ich auch an zu zweifeln.“

Der Riot-Hipster ist heute die perfekte Projektionsfläche

Aber egal ob Zweifel oder nicht, eines kann Kappes definitiv bestätigen: „Szenen wie diese gab es massenweise. Extrem viele Menschen haben Fotos gemacht, auch von sich selbst. Generell würde ich sagen, dass mehr als die Hälfte der Anwesenden gestern Nacht Zuschauer waren. Und auch die Krawall-Meister selbst haben vorm Feuer gepost.“ Dieses spezielle Bild findet er selbst „eher belanglos“. Aber der „Riot-Hipster“, den man nur wegen seines Bartes (Hipster?) und der schwarzen Kleidung mit Halstuch (schwarzer Block?) gar nicht genau zuordnen könne, sei wohl heute eine perfekte Projektionsfläche: Für die einen ist er der zutiefst unpolitische, krawallreisende Hipster, für die anderen ein narzisstischer Krawallmacher. Die Debatte um die Schaulustigen und Katastrophenfotografen rund um die Ausschreitungen geht ja gerade erst los.

Kappes berichtet auch noch von seinen persönlichen Eindrücken gestern auf der Schanze. „Man stellt sich das immer als große, organisierte Masse vor, aber so war es nicht“, sagt er. „Klar, es gab beim schwarzen Block Organisierte, bei denen einer einen Befehl ausgegeben hat und zehn rennen ihm hinterher. Aber da liefen auch Schüler in Hoodies durch die Straße.“ Verstört hat ihn aber vor allem die Stimmung: „Ich hatte keine emotionale Wahrnehmung von Aggression“, sagt er. „Da hat jemand mit einem Hammer eine Ampel eingeschlagen und das wirkte eher wie eine technokratische Handlung. Nicht so, als würde da Frust abgelassen, sondern als würde es nur gemacht, um bestimmte Bilder zu erzeugen.“

nasch