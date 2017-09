Shahak Shapira und "Die Partei" haben 31 AfD-Facebook-Gruppen gekapert

In dem Enthüllungsvideo wird AfD-Mitglied Anne Teska als ehemalige Administratorin aller 31 Gruppen genannt. In einem Telefonat mit jetzt bestätigte sie, dass das so stimmt. „Ich weiß nicht, wie das passiert ist“, sagt Teska weiter. Sie habe erst von Shapiras Aktion mitbekommen, als sie sich nicht mehr als Admin in die Gruppen einloggen konnte. Dass die Gruppen von Fake-Accounts und Bots betrieben worden sein sollen, könne sie sich nicht vorstellen: „Bei zwei Gruppen kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Admins echte Menschen waren, ich habe mit ihnen gesprochen.“

Der Vorwurf, die AfD benutze Social-Media-Bots, besteht schon seit längerem. Die FAZ hat ihn in dieser Recherche ausführlich untersucht und sehr viele Hinweise darauf gefunden, wenn auch keinen endgültigen Beweis.

„Welche Partei kümmert sich schon darum, solche Dinge aufzuzeigen?“

„Die Menschen in diesen Gruppen sollten sich überlegen, ob die, die sie mit Algorithmen und Fake-Profilen manipulieren, wirklich die Leute sind, die für sie im Bundestag sitzen sollen“, sagt Shahak Shapira. Und auf die Frage, was denn nun mit den Gruppen passieren soll, nur: „Naja, wir haben die Gruppen jetzt für uns, wir werden schon unseren Spaß damit haben. ‚Die Partei’ weiß, wie man ein bisschen Leben in die Bude bringt.“

Aber so lustig die Aktion alle AfD-Gegner gerade finden, für den Satiriker steckt schon auch eine ernsthafte Botschaft dahinter. „Man muss sich mal durch den Kopf gehen lassen, wie gefährlich diese Scheiße ist. Was für Dimensionen das annehmen könnte, was die machen und wie die Menschen manipulieren. Und alles, was die großen Parteien machen ist sich selbst zu promoten. Welche Partei kümmert sich schon darum, solche Dinge aufzuzeigen?“