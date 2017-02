München demonstriert gegen Trump

Rund drei Stunden harrten Deutsche und US-Staatsbürger vor dem Prinz-Carl-Palais gegenüber des Amerikanischen Konsulats aus. Neben zahlreichen selbstgebastelten Schildern hatten viele ihre Kameras gezückt. „Macht Fotos, macht Videos und teilt sie auf Facebook“, forderte Meghan Driscoll, Vorsitzende der „Democrats Abroad“ in München, die Demonstranten gleich zu Beginn auf. Auffällig war, wie viele Frauen "Pussyhats", also pinke Mützen mit Ohren, das Markenzeichen der Frauenrechtsbewegung in den USA, trugen. Verkauft wurden die Mützen ebenfalls von den „Democrats Abroad“, alle Einnahmen, so Vorsitzende Megan, würden zu hundert Prozent an die American Civil Liberties Union (ACLU) gespendet.